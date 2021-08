Mae Whitman, atriz de 'Good Girls', se declara pansexual: "Orgulhosa"

VO Victória Olímpio

Mae Whitman, atriz conhecida por participar de The Duff, Parenthood e Good girls, se declarou pansexual. No Twitter, a atriz de 33 anos falou de maneira aberta sobre a sexualidade. Mae, que também dubla a personagem lésbica Amity Blight no desenho Casa da coruja, elogiou a animação pela representatividade da comunidade LGBTQIA+.

"Parei um momento só para dizer que estou muito orgulhosa por fazer parte de um programa como The owl house. Sendo eu pansexual, gostaria de ter tido incríveis personagens como Amity e Luz em minha vida quando eu estava crescendo. Representatividade queer é muito importante. Continue assim, mundo".

Just taking a moment to say I am SO proud to be even a small part of a show like The Owl House. Being pansexual myself, I wish I had such incredible characters like Amity and Luz in my life when I was growing up. Queer representation is sososo important :,) keep it up world! #TOH pic.twitter.com/B3C71c24aN — mae whitman (@maebirdwing) August 16, 2021





A atriz explicou o significado do termo pansexual: "Para mim, isso significa que posso me apaixonar por pessoas de todos os gêneros. Essa é a palavra em que mais me encaixo. Tenho muito orgulho e alegria em fazer parte da comunidade Bi+."

I know ppl might be unfamiliar with what pansexual means; for me it means I know I can fall in love with people of all genders. This is the word that fits me best ???? and I’m proud+happy to be part of the Bi+ community :,)



— mae whitman (@maebirdwing) August 16, 2021