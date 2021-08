Dona de clínica onde Sérgio Hondjakoff era mantido em cárcere é presa

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (17/08), Danielle do Amaral Calino, dona da clínica de reabilitação fechada em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, onde estava internado o ator Sérgio Hondjakoff. De acordo com as informações do G1, ela foi denunciada à Justiça pelo Ministério Público pelo sequestro do artista e outras 42 pessoas.

A clínica Resulta foi fechada em uma ação policial na quarta-feira (04/08), onde flagrou pacientes que faziam tratamento para reabilitação do uso de drogas, trancados em seus quartos, sem ter acesso às chaves. O local também apresentava uma série de irregularidades.

Além dela, outros dois funcionários detidos no dia da ação permanecem presos. Danielle foi encaminhada à Penitenciária Feminina II de Tremembé, interior paulista. Segundo a publicação, na denúncia foram incluídos prints de conversas de aplicativos de mensagens em que familiares cobram o contato com internos, mas sem retorno.

Sérgio Hondjakoff

Inicialmente, Sérgio chegou a publicar um vídeo nas redes sociais e negou que estava na clínica de reabilitação após a operação policial.



Entretanto, o ex-ator de Malhação desmentiu a informação no dia seguinte, pediu desculpas pela atitude, revelou que omitiu a verdade para proteger seu filho e confessou que era um dos internos da Resulta.

"Tudo o que está nas redes, na internet, fica lá para sempre, e menti porque não queria que meu filho tomasse conhecimento um dia desse fato, depois de ele já ter nascido. Peço que entendam a minha situação e me perdoem", afirmou.