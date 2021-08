Morre Francis Mossman, ator da série 'Spartacus', aos 33 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Francis Mossman/Instagram/Reprodução)

Francis Mossman, ator conhecido por participar das séries Spartacus: Blod and sand, Shortland street e The horizon, morreu aos 33 anos de idade. Apesar de o falecimento ter sido informado apenas nesta quarta-feira (18/8), o artista foi encontrado morto no último sábado (14/8), em Sidney, na Austrália. De acordo com a revista People, a causa da morte não foi divulgada.

Segundo a revista, a família abriu uma campanha on-line para arrecadar fundos e fazer o translado do corpo para Nova Zelândia, onde deverá ser feito o funeral: "O último desejo da mãe de Francis é ver o filho uma última vez antes que ele descanse", diz trecho do comunicado oficial sobre a morte, em depoimento dos irmãos do ator.

O texto fala ainda sobre as qualidades do ator: "Francis foi uma força energética e irmão e filho muito querido. Ele era um membro respeitado da comunidade de atuação e encontrou uma comunidade familiar de apoio e carinho em Sydney. O sorriso e a presença enérgica farão falta para aqueles que têm a sorte de tê-lo conhecido".

Francis Mossman iniciou a carreira em 2006 participando de séries neozeolandesas. Em Spartacus, ele participou de quatro episódios como Vitus, em 2012. Entre 2013 e 2017, Francis esteve em The horizon, como Stevie Hughes. O último trabalho que ele fez foi no curta Dis-Connect, dirigido por Belinda Small.

Nas redes sociais, a última publicação de Francis foi há seis dias. O ator compartilhou no Instagram uma foto de quando era criança: "Quem diria que esse menino suportaria tanta dor?", escreveu na legenda.