Globo divulga detalhes do 'Domingão com Huck', que estreia em setembro

Após 20 anos no Caldeirão do Huck, aos sábados, o apresentador Luciano Huck entra em uma nova fase na carreira e passa a apresentar o Domingão com Huck. A partir de 5 de setembro, o programa levará aos brasileiros entretenimento, diversão, emoção e novas descobertas nos quadros Show dos famosos e Quem quer ser um milionário?, além de matérias especiais pelo país.

O Domingão ainda abre espaço para histórias inspiradoras de brasileiros. A cada semana, novas matérias e personagens mostram a diversidade do Brasil e a capacidade das pessoas de se reinventar, pensar coletivamente, transformar destinos e realizar sonhos que parecem impossíveis.

Quadros

Sucesso entre os brasileiros, o Show dos famosos irá ganhar mais brilho em nova temporada, com novos integrantes no júri e um time inédito de talentos que precisa dar o melhor de si para homenagear grandes artistas. A missão dos participantes é de se assemelhar em voz, imagem e gestual aos cantores escolhidos. Ao final da competição, depois de disputas semanais, teremos o grande campeão.

Luciano também cumpre a promessa de só dar um fim ao Quem quer ser um milionário? quando alguém acertar a pergunta do milhão. Por isso, o quadro também está sendo levado para o domingo, com temporada inédita. No jogo de perguntas e respostas, o competidor precisa mostrar conhecimento em diferentes áreas, além de uma boa dose de estratégia, para vencer as etapas e chegar ao tão desafiador prêmio de R$ 1 milhão.

Falta menos de um mês para as andanças de Luciano Huck estrearem aos domingos, em 5 de setembro, após o jogo de Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Despedida

Nas redes sociais, Luciano compartilhou vídeo relembrando momentos dos últimos 20 anos apresentando o Caldeirão do Huck e se despediu para encarar a nova fase na carreira: "A vida não é sobre o que juntamos, mas sim sobre o que espalhamos".

"Último capítulo do ciclo profissional e pessoal mais potente da minha vida; o Caldeirão do Huck. Sem palavras para agradecer um a um. Os milhões que sempre me acompanharam de casa, e que são a inspiração e o motivação de tudo isso, e seguirão sendo. E todos que junto comigo trabalharam incansavelmente para que programa se tornasse a potência que é. Muito obrigado", finalizou.