Famosos relatam momentos de tensão com passagem de furacão no México

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Celebridades brasileiras que estão em Cancún, no México, foram pegos de surpresa com a passagem do furacão Grace, que atingiu a costa do país na madrugada desta quinta-feira (19). A velocidade do vento chegou a 130 km/h no local, segundo o G1.

"Você acorda e vê na porta do hotel: alerta de furacão. Olha o tempo como está aqui. Tá escurecendo", disse o sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, pelo Stories do Instagram.

"Tá um vento que já tá tremendo a janela aqui. Tô com um cag*** da po***. Não dá pra ver nada, mas já tá um vento de 50km/h mais ou menos. Estou preocupadíssimo com esse trem", continuou o cantor, que chegou a ser barrado ao entrar no país no início desta semana.

O cantor ainda mostrou que estava entrando água no quarto onde está hospedado devido à ventania. "Parece que tem alguém tentando entrar dentro do quarto. Super tranquilo para dormir", ironizou.

Outra famosa que relatou os momentos de tensão por causa do furacão é Thaila Ayala. A atriz filmou o sofá da varanda do hotel saindo do chão com a força do vento. "Tô com medo não, imagina", disse.

O YouTuber Rezende e os influencers Alvxaro e Camila Loures também compartilharam no Instagram alguns momentos de tensão.