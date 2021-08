Dony de Nuccio anuncia na web que será pai: "Misto de sentimentos"

VO Victória Olímpio

(crédito: Dony de Nuccio/Instagram/Reprodução )

O apresentador e jornalista Dony de Nuccio anunciou que será pai pela primeira vez. Nas redes sociais, ele compartilhou foto com a esposa, Larissa Libida, contando a novidade: "É um misto de sentimentos. Curiosidade para saber o que vem por aí, ansiedade para pegar no colo pela primeira vez, medo do desconhecido, e um baita amor por alguém que nunca vi".

O jornalista falou ainda sobre a felicidade para a nova fase. "Estamos muito felizes. E é com enorme alegria que podemos dizer que o nosso primeiro filho está a caminho. Começa uma nova etapa da vida. E a história de uma família completa", comemorou.





Nos comentários, fãs e famosos amigos de Dony o parabenizaram: "Que beleza! A família cresce! Parabéns e muitas felicidades", "Que benção", "Parabéns", "Que demais! Melhor etapa da vida" e "Feliz demais por vocês! Que Deus abençoe essa família linda" foram algumas das mensagens recebidas.