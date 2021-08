Aos 77 anos, cantor Chico Buarque vai se casar com Caroline Proner

VO Victória Olímpio

(crédito: Caroline Proner/Instagram/Reprodução)

O cantor Chico Buarque, de 77 anos, vai se casar com a advogada e professora de direitos humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Caroline Proner, de 47 anos. Segundo informações do Uol, o pedido de oficialização de união foi publicado no Diário Oficial da Justiça do Rio desta segunda (23/8), vindo de um cartório em Petrópolis.

Os dois começaram o namoro no início de 2017, após encontros com outras pessoas para lançamento de um manifesto político. Carol chegou a acompanhar o músico em turnês, sempre compartilhando fotos dos bastidores nas redes sociais.

O músico foi casado por 33 anos com Marieta Severo, com quem teve três filhas. No entanto, os dois se separaram em 1999. Carolina tem dois filhos: Francisco, de 21 anos, e Bárbara, de 20.

Antes de Carolina, Chico teve o último relacionamento assumido com Thais Gulin, com quem ficou por cerca de cinco anos.