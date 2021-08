MC Mirella conta já ter ficado com Neymar: "Era um segredo"

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

MC Mirella, cantora e ex-participante do reality show A fazenda, confirmou já ter tido um relacionamento com o jogador Neymar Jr, durante entrevista ao podcast da influenciadora Gabi Prado. A funkeira conformou o affair dizendo que era um segredo, mas que, como o jogador revelou, ela também poderia falar.

Gabi ainda brincou sobre não ter se relacionado com o jogador: "Só eu que nunca peguei o Neymar? O que está acontecendo?". Em resposta, Mirella encorajou a ex-participante do De férias com ex Brasil: "Neymar é pegador, né? Pega! Pode ir na fé. Acho que você vai curtir".

Apesar de não esclarecer quando os dois estiveram juntos, ela elogiou muito o jogador: "Eu gosto do Ney, um menino da hora, muita gente boa. Uma pessoa com quem eu me surpreendi. Achei que ele era totalmente diferente por ser quem ele é. [...] Nem parece que ele é o Neymar quando você conhece pessoalmente. Acho que ele nem tem noção de quem ele é, do nome dele, de tudo, porque ele é muito de boa".

Questionada por Gabi sobre quais nomes do mundo do funk já a chamaram nas redes sociais para tentar ter algo, Mirella contou que a lista é grande: "Se for para falar de direct, acho que foram todos, [...] ainda mais quando eu fiquei solteira".