Maria Lina diz que planeja nova gravidez após morte do filho, João Miguel

VO Victória Olímpio

(crédito: Maria Lina/Instagram/Reprodução)

Maria Lina, ex-noiva do humorista Whindersson Nunes, contou nas redes sociais que pretende ser mãe novamente. Em conversa com os seguidores nos stories do Instagram, ela foi questionada se pretendia ter outro filho, mesmo após a perda de João Miguel, que nasceu prematuro e não resistiu.

"Com toda a certeza! João iria amar ter outros irmãos e a maternidade é uma verdadeira paixão da minha vida. Gestar foi de longe a melhor experiência que já tive nessa vida", afirmou.

"Eu me considero uma mulher muito forte. Supero todas as adversidades da vida com muita garra. Mesmo assim, não abro mão de ajuda psicológica. Se eu pudesse dar uma dica genuína para as pessoas, essa dica seria: 'cuide da sua saúde mental com muito amor'", desabafou.

Maria falou, ainda, que está buscando distrações para conseguir seguir em frente: "Conversar com Deus, ficar próximo da minha família e dos meus amigos, fazer o que gosto, trabalhar, passear de carro... várias coisas! Descobri que gosto de muitas coisas (risos)!".

Há algumas semanas, Maria anunciou fim do noivado com Whindersson Nunes. Nas redes sociais, ela revelou a notícia aos seguidores e postou foto com o humorista, agradecendo pelos momentos que teve com ele. Em novembro do ano passado os dois assumiram o relacionamento nas redes sociais e ficaram noivos no início deste ano.