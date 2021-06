CB Correio Braziliense

Tom Holland estrela o terceiro longa do Homem-Aranha no Universo Cinematográfico Marvel

Um engano na conta argentina do Twitter da Marvel aqueceu os rumores do multiverso no Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Um teaser do título de Spider-Man: No way home foi postado por engano e deu um indício ao público mais atento de que há possibilidade dos vários universos do Homem-Aranha colidirem nesse que é o próximo longa do cabeça de teia.

No vídeo é mostrado apenas o título do longa, no entanto é perceptível um glitch, um momento em que nome pisca como se fosse um erro. Isso poderia ser considerado um erro, caso não lembrasse tanto outro filme de Homem-Aranha, a animação Homem-Aranha no aranhaverso. No desenho animado, variações do super-herói assistem a seus universos entrarem em choque e precisam se envolver em uma aventura para normalizar o multiverso.

Sony Pictures Argentina tweeted (then deleted) a new glitching logo animation for #SpiderManNoWayHome, now with an all red version of the logo!



We’ve guessed this could be a nod to similar effects in INTO THE SPIDER-VERSE, as well as WandaVision.



pic.twitter.com/vKF08fRlXb — Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) June 14, 2021

Uma história de multiverso é esperada para o próximo filme do Homem-Aranha, já que foram confirmados o retorno de vilões que pertencem a longas antigos do amigão da vizinhança. Alfred Molina, Doutor Octopus na trilogia protagonizada por Tobey Maguire, e Jaime Foxx, Electro nos filmes em que Andrew Garfield fez o super-herói principal, reeditam os mesmos papéis em Spider-Man: No way home.

Contudo, o glitch abre mais uma vez as discussões para o retorno de Tobey Maguire e Andrew Garfield ao traje de super-herói. Pessoas envolvidas na produção negam a participação dos dois, mas fãs especulam que esse movimento seja para aumentar a surpresa quando os atores retomarem o papel de Peter Parker. Apesar dos ex-aranhas não estarem confirmados ainda, o protagonista Tom Holland e seus parceiros Zendaya e Jacob Battalion retomam os personagens que fizeram nos outros dois filmes da franquia.

O multiverso no MCU está cada vez mais próximo. Vingadores: Ultimato e a série WandaVision já citaram, de alguma forma, a existência de universos paralelos. Na última quarta, Loki estreou confirmando que o multiverso existe e que será apresentado em breve no Universo Marvel.