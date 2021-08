A fazenda: Adriane Galisteu quer colocar "fogo no feno" na próxima edição

CB Correio Braziliense

(crédito: TV Record/ Reprodução)

Com a ida de Marcos Mion para a Globo, Adriane Galisteu foi destacada pela Record para o comando de A fazenda 13, reality previsto para estrear no início de setembro. Em entrevista a Otaviano Costa, no OtaLab de quinta-feira (26/8), Adriane disse que não tem medo das comparações com Mion, apresentador que colheu vários elogios nas últimas três edições de A fazenda.

"A principal diferença é o fato de eu ser mulher. Nós não somos melhores, mas somos muito diferentes. Vou colocar o meu jeito de ver as coisas, os detalhes", compara Adriane. A apresentadora ainda avisa, bem-humorada: "Se vocês acham que o Mion gostava de fogo no feno, vocês não viram a Galisteu!"

Adriane não deu spoiler sobre os fazendeiros dessa 13ª edição do reality. Mas revelou que, assim como foi no Power couple deste ano, prefere descobrir junto com o público quem estará confinado. "Faz parte do meu estilo de apresentar. No Power couple eu não sabia de ninguém, eu gosto de curtir essa expectativa que o público também sente", explicou.