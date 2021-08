'Whindersson - Próxima parada' estreia nova temporada nesta segunda (30/8)

PI Pedro Ibarra*

Whindersson conheceu o primeiro grupo de brigadistas voluntários do Brasil - (crédito: YouTube/Divulgação)

Uma viagem pelos quatro cantos do Brasil mostrando a cultura, os costumes e a culinária de diversas regiões do país, essa é a expectativa que o fã pode ter com a segunda temporada Whindersson - Próxima parada. A série, que faz parte do projeto YouTube Originals, estreia na próxima segunda-feira (30/8) no canal do YouTube do Whindersson Nunes. Às 18h desta sexta, também será lançado um trailer, para dar uma prévia de como o novo lançamento está.

“Eu acredito muito nas belezas do Brasil”, afirma Whindersson. O Youtuber e humorista passa, nessa temporada, por oito cenários diferentes nos estados do Pará, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Piauí. Ele decidiu que nessa temporada queria mostrar a forma como via o Brasil na próprias viagens para o público que o acompanha. “Descobri que cada cidade do Brasil tem lugares maravilhosos, mas a gente não vê porque não sai na televisão, na novela, nem na mídia”, analisa.

A intenção da série é dividir com o espectador um lado do país pelo qual Whindersson sempre foi interessado. “Eu já rodei todo o Brasil pelo menos umas nove vezes, e sempre que eu ia nas capitais ou em cidades menores eu tentava descobrir coisas novas, um rio, uma cachoeira, uma água cristalina”, conta o comediante. “Gosto de avançar, encontrar lugares mais inóspitos, de mais difícil acesso que acho que até por conta disso ficam mais intocáveis e tão bonitos.”

Da Serra da Capivara às formações rochosas que lembram cânions no Sul do Brasil, Whindersson apresenta o que de mais bonito e menos conhecido há no território brasileiro. “Você mostra os lugares o que eles têm, assim como eu mostro de mim o que eu tenho, o que eu aprendi e tenho capacidade de aprender, o que eu tenho curiosidade e o que eu acredito”, reflete o humorista. Para ajudar nessa apresentação, Whind, como também apelidado, ainda convidou pessoas de cada lugar para explicar um pouco mais sobre a cultura e os costumes. “São só convidados legais”, pontua o Youtuber, que teve a ajuda de pessoas como Joelma, no Pará, e Thaynara OG, no Maranhão.

Whindersson na nova temporada

Cena de 'Whindersson - Próxima parada' (foto: YouTube/Divulgação)

“A ideia inicial sempre foi fazer no Brasil mesmo, mas a primeira temporada a gente aproveitou que eu tava fazendo uma turnê mundial”, lembra o comediante, que disse que só não foi possível porque ele e a produção decidiram aproveitar que estariam em uma turnê mundial de shows para um primeiro ano internacional. “Eu me questiono: ‘Eu vou deixar essa cidade aqui nunca ser vista no mapa, nunca ninguém conhecer as coisas lindas que tem por aqui’”, diz Whindersson.

Ainda sobre as diferenças entre as duas temporadas da produção, o humorista adiciona que se sentiu mais presente desta vez. “Na primeira temporada eu fui mais apresentador, nessa eu fui mais participativo”, avalia. “Na temporada anterior eu tinha outras coisas para fazer no mesmo dia das gravações, me preocupava com o show mais tarde, se eu teria energia. Eu deixava as coisas rolarem, o convidado falar mais, porque enquanto isso eu pensava em outras coisas”, adiciona o youtuber. “Nessa a gente já foi pro crime mesmo! Vamos curtir, vamos atolar, vamos gravar, se tiver cansado é isso mesmo, viagem é para cansar”, completa.

A forma como ele viu o Brasil nas viagens que fez o mudou tanto do ponto de vista pessoal, quanto profissional. “Reflete em tudo, na comédia, na produção, em tudo. Você começa a ter um olhar mais apurado para a vida”, diz Whind, que confessa ainda não ter se cansado do país. “Rodar o Brasil muitas vezes só dá vontade de rodar mais, conhecer mais lugares, mais pessoas e dar mais voz a quem não tem”, conclui.