Grazi Massafera e Caio Castro falam sobre término de relação

PU Portal UAI

(crédito: TV Globo)

Depois de quase dois anos juntos, Grazi Massafera e Caio Castro não são mais um casal. A atriz, que está de volta à tela da TV com Verdades Secretas, falou sobre o fim da relação com exclusividade para a Revista ELA. Além disso, Caio Castro desmentiu rumores de uma suposta traição em suas redes sociais.

"Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados", contou, com exclusividade, à Revista. "O que posso dizer agora é que encerramos com todo respeito à nossa história", pontuou a atriz.

Caio Castro, por sua vez, usou suas redes sociais para desmentir rumores de uma suposta traição.

"Nunca fomos de falar da nossa relação. Nunca expusemos muita coisa sobre nós, e não será agora que irei alimentar esse tipo de reportagem. Mas inventar uma história de traição passa da falta de respeito", disse o ator, que completou: "Decidimos nos separar por motivos nossos, fomos maduros e respeitamos, antes de mais nada, nosso amor".