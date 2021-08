Rod, ex-integrante do 3030, lança single em parceria com o rapper 'The game'

VO Victória Olímpio

Depois de os integrantes do grupo 3030 anunciarem carreira solo em paralelo ao conjunto, o rapper Rod vai lançar o disco Coisas que realmente importam, indo para um segmento mais biográfico. Mas antes do trabalho completo chegar às plataformas, em setembro, o artista lançou a faixa To voando, em parceria com o rapper norte-americano The Game.

Em julho, ele lançou a música Quem eu sou, em que recriou, no clipe, takes de vídeos icônicos da adolescência, como Beautiful, do Snoop Dogg, e Superman, do Eminem. A capa do single também foi uma referência ao álbum The documentary do rapper The Game.

A homenagem foi tão bem recebida pelo norte americano que ele topou gravar uma parceria com o brasileiro. Em Tô voando, Rod segue com o flow único versando sobre a nova etapa da carreira. Apesar da distância entre os rappers, The Game versa com a malandragem do carioca.

Início de tudo

Em entrevista ao Correio, Rod fala sobre como The Game se tornou uma inspiração para ele no início da carreira: "Quando eu comecei a escrever minhas músicas, em 2004, 2005, eu fui tentar escrever meus raps e depois tentei gravar em casa também com aqueles fones de computador, que já tinham um microfone embutido, eu gravei essas três primeiras letras de forma bem improvisada, e desde esse início minha referência era o The Game".

"Nessas músicas que eu gravei, eu tinha cortado um pedaço da música dele, um beat dele, cortei um pedaço do instrumental, sem voz, e coloquei para repetir várias vezes para eu poder gravar em cima, porque eu não sabia como fazer o beat e o instrumental, não sabia nem como se chamava aquele acompanhamento musical que ficava por trás dos raps, aquela batida", relembrou.

"Foi assim que eu improvisei no início, cortando uma música do The Game. Depois eu ouvi todas essas músicas que eu tinha feito e achei muito ruim. E era mesmo. Aí o The Game virou uma referência para mim de novo pela voz e pelo jeito que ele canta. Eu senti que eu precisava de uma referência, acho que isso é comum no início, e eu praticamente tentei imitar a voz dele dali para frente, por um tempo, até eu achar minha voz e meu jeito de fazer meu rap, mas até o jeito que eu canto hoje em dia, é tudo inspirado nele".