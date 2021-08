Joelma confunde fãs com turnê 'Isso é calypso', prevista para 2022

VO Victória Olímpio

(crédito: Joelma/Instagram/Reprodução)

A cantora Joelma anunciou que irá fazer a turnê Isso é calypso no próximo ano. A notícia foi dada durante live realizada no Youtube da cantora: "Tem muita coisa por vir. Tenho um segredinho para contar. Ano que vem a gente está com uma turnê Isso é calypso. Banda Isso é calypso vai voltar".

Apesar de animação a novidade, os fãs se confundiram com o recado, imaginando que seria o retorno da banda Calypso, grupo que teve grande sucesso que a cantora teve com o ex-marido Ximbinha, entre 1999 a 2016.



Nos stories do Instagram, Joelma fez questão de mandar uma mensagem e esclarecer a situação: “Voltar com ex? Prefiro a morte!”, disse ela e continuou dizendo que ela estava à frente de tudo: “Voltar com a minha banda! Esse projeto é 100% meu”.