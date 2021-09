Paizão Records, selo musical de Babu Santana, lança primeiro EP

CB Correio Braziliense

Trappers Lacerda, Ramaciote e Morts assinam as três faixas do EP - (crédito: Melina Tavares/Divulgação)

Investindo na juventude e na música brasileira, Babu Santana lançou, na última terça-feira (31/8), o primeiro EP de seu novo selo musical, a Paizão Records. O disco se chama Trapstar vol.1 e apresenta os músicos Lacerda, Ramaciote e Morts, três jovens expoentes do hip-hop brasileiro.

O disco leva no nome da sua principal linguagem musical, o trap. Os temas são a vida de fama e luxo dos artistas do gênero, a chamada “trap life”. A produção é de Lacerda. Ramaciote e Morts fecham o trio com as rimas. O projeto tem três faixas e foca em envolver o ouvinte na ambientação das músicas.

Babu Santana acredita que é importante dar voz para a nova geração e, por isso, decidiu que o primeiro projeto da Paizão Records seria o trap. Segundo o ator e músico, é imprescindível respeitar e legitimar vivências e experiências distintas. Babu assina a direção artística do projeto.