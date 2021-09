HBO Max divulga trailer da minissérie brasileira 'O hóspede americano''

VO Victória Olímpio

A HBO Max divulgou o trailer da nova minissérie brasileira O hóspede americano, baseada em uma história real, que reconta a expedição do ex-presidente dos EUA pela região amazônica, ao lado do explorador brasileiro. A produção é protagonizada por Aidan Quinn e Chico Diaz, nos papéis de Theodore Roosevelt e Cândido Rondon.

O elenco conta ainda com Dana Delany, Trevor Eve, Theodoro Cochrane, Gene Jones, Jeff Pope, Nick Westrate, Maya Kazan, Cláudio Jaborandy, Arilson Lucas, João Côrtes, Michel Gomes, Arieta Corrêa e Luisa Rosa.

Com criação e direção de Bruno Barreto, a minissérie conta com quatro episódios e tem previsão de estreia em 26 de setembro. A produção é coproduzida com a Teleimage, tem roteiro de Matthew Chapman e conta com recursos da Condecine - Artigo 39.

Sinopse

A trama se passa no início do século 20. Depois de uma dura derrota na campanha presidencial americana, Roosevelt parte em busca de sua juventude perdida na selva brasileira, ao lado de seu amigo de longa data Farrel Nash (David Herman) e do filho Kermit (Chris Mason), com o objetivo de explorar o último rio não cartografado do país: o Rio da Dúvida, em Rondônia.





Numa viagem repleta de perigos mortais, o ex-presidente conta com o apoio do sertanista, então militar responsável por interligar as regiões mais remotas do país. Nesta jornada, os dois homens de perfis distintos terão que testar os seus limites físicos e morais, além de aprender a lidar com suas personalidades conflitantes para sobreviver.

