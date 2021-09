Thaila Ayala mostra estoque de mantimentos após alerta de furacão nos EUA

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Na noite desta quarta-feira (1), a atriz Thaila Ayala mostrou que fez um estoque de mantimentos em Nova York, nos Estados Unidos, após ter recebido um alerta de tempestade na cidade. Pelo Stories de seu Instagram, a esposa de Renato Góes explicou o que está acontecendo no local.



"Temporal caindo em Nova York. Vários alertas caindo no celular de furacão, de ventania, de inundação. Corri na farmácia, estou ensopada, mas vim me preparar. Me preparei bem", disse ela. Em seguida, mostrou diversos alimentos que comprou.

Não é a primeira vez que ela vivencia um evento climático desse porte. Recentemente, em viagem ao México, Ayala assustou-se com a passagem do furacão Grace.

Em determinado momento, a atriz filmou o sofá da varanda do hotel saindo do chão com a força do vento. "Tô com medo não, imagina", disse.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, declarou estado de emergência na cidade na noite desta quarta após as chuvas provocadas pela tempestade alagarem partes da cidade. Para ele, trata-se de um "evento climático histórico".