Pitt reclama da decisão que retirou juiz do caso de custódia dos filhos com Jolie

VO Victória Olímpio

(crédito: AFP / MARK RALSTON)

Brad Pitt questionou a decisão judicial que retirou o juiz John W. Ouderkirk da briga judicial, que envolve a custódia dos filhos, com a ex-esposa Angelina Jolie. No mês passado, o juiz foi retirado do caso por não ter informado que já havia trabalhado para advogados responsáveis pela defesa do ator. De acordo com à revista People, Pitt solicitou que a decisão fosse revisada.

Segundo a defesa dele, a desqualificação do juiz "abre um precedente para pedidos semelhantes a qualquer momento durante um caso, mesmo que o dono do pedido tenha sido informado há muito tempo sobre os supostos motivos apontados para a desqualificação". Eles ressaltaram ainda que a medida "levanta sérios questionamentos se o sistema de julgamento temporário é uma opção viável".

Em entrevista a CNN, o advogado Theodore J. Boutrous Jr falou que a decisão poderia afetar os filhos: "A decisão do tribunal inferior [que afastou Ouderkirki do caso] é ruim para as crianças e ruim para o sobrecarregado sistema judiciário da Califórnia".

Em resposta, a defesa de Jolie diz que a decisão "mostra como eles estão se agarrando a este juiz privado que exibiu viés e recusou provas estatuárias necessárias". Recentemente, o juiz afastado havia dado parecer favorável a Pitt, concedendo a guarda conjunta dos filhos.

O ex-casal anunciou a separação em 2016 e, desde então, entraram na briga judicial pela guarda dos filhos Maddox, de 19 anos, Pax, de 17, Zahara, de 16, Shiloh, de 14, e os gêmeos Vivienne e Knox, de 12.