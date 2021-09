Filho de cantor sertanejo faz tatuagem com o rosto de Luan Santana e choca fãs

MC Movimento Country - Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Luan Santana está vivendo um dos melhores anos de sua carreira com "Morena" entre as músicas mais tocadas do Brasil e ostentando um sucesso monstruoso por onde passa, inclusive nas paradas da Billboard. Prova desse sucesso é que agora ele ganhou uma homenagem mais que especial do filho do cantor sertanejo Marciano, e se você acha que é algo convencional, está muito enganado.



O também cantor Fabiano Martins, que carrega o legado do pai que tinha uma das maiores vozes da música sertaneja, fez uma tatuagem enorme com o rosto de Luan Santana em sua costela. Ele admitiu ser fã do cantor sertanejo e até participou do programa "A Tarde é Sua", onde pediu uma colaboração com Luan: "Eu resolvi prestar uma homenagem e tatuar o rosto do cantor no meu corpo, e já deixar registrado aqui o meu desejo de poder cantar ao lado do famoso cantor".

O filho de Marciano compartilhou o registro em seu Instagram, que obviamente foi recheado de comentários dos fãs. Na legenda, Fabiano contou sua história ao lado do ídolo e o porquê é tão fã de Luan Santana: "Desde 2012 passei a admirar, respeitar e amar esse artista. A música naquela época: amar não é pecado se tornou um vício pra mim. A cada ano comecei a admirar mais esse artista que pra mim é um fenômeno, um meteoro de sucesso. Com 18 anos muitos diziam: será um sucesso passageiro. Pois é! 12 anos se passaram e ele atingiu o mais alto nível do sucesso que um artista pode chegar".

"Sou mais do que fã, sou um admirador em tudo que ele faz. Como ser humano. Gestão de carreira. Suas ideias. Suas composições. Enfim pra mim Luan representa muito, hoje faz parte da minha vida. Ser fã não é apenas gostar das músicas ou algo do tipo. Ser fã é admirar, e vestir a camisa do artista, onde aí de fato podemos distinguir a palavra "IDOLO".