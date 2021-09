PI Pedro Ibarra*

O tema do 'Triangulando' da semana foi desigualdade social - (crédito: Dia Estúdio/Divulgação)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o convidado do programa Triangulando, da ex-BBB Thelma Assis. Presidente do país entre 2003 e 2010, Lula falou sobre as eleições de 2022, desigualdade social e interagiu com a apresentadora e com os outros convidados na última quarta-feira (1/9), no canal do YouTube de Thelma. Também participaram do episódio a cantora Linn da Quebrada, o fundador da CUFA, Celso Athayde, e o ex-BBB Gil do Vigor.

“Eu não posso voltar e fazer menos do que eu fiz. O Brasil de agora é pior do que

aquele que peguei em 2003. O único milagre que fiz como presidente foi colocar o pobre no

orçamento da nação”, afirmou Lula, ao falar das próximas eleições. Ele afirmou que é necessário construir uma candidatura caso deseje mesmo concorrer em 2022, mas ainda não deixou claro se disputará o pleito do ano que vem contra o atual presidente Jair Messias Bolsonaro.

Sobre o atual governo, Lula fez duras críticas, inclusive ao enfrentamento da pandemia. “Espero que a sociedade brasileira se dê conta da importância de um sistema de saúde universal. Graças a Deus, nós tínhamos o SUS, pois se não tivéssemos, aí, sim, o Brasil estaria lascado”, disse em referência ao bordão de Gil do Vigor, que participou do programa remotamente. O ex-presidente pontuou que, se estivesse no poder, tudo seria diferente. “No caso da pandemia, era necessário ter criado um mecanismo em parceria com governadores e prefeitos para conseguir atender à população. O grande problema no Brasil é a falta de acesso à especialidade. Os pobres, às vezes morrem por não ter acesso ao tratamento correto para aquela doença”, analisou.

O ex-presidente recebeu agradecimentos de Thelma e Gil pelas políticas públicas que implementou enquanto estava no poder. “Eu estou me sentindo muito realizada de poder entrevistar um ex-presidente”, contou a apresentadora em entrevista ao Correio. “A gente está em um momento muito sensível do nosso país e do mundo e eu acho que a única saída para a gente poder melhorar em todos os sentidos é dialogando, refletindo e buscando soluções para esse momento que estamos vivendo. Então hoje foi um grande momento, não só para mim, mas também para os meus seguidores. E que isso possa ser propagado para outras pessoas também. Que o episódio do Triangulando de hoje possa gerar outras reflexões nas redes sociais”, reflete a vencedora do BBB20.

O que é o Triangulando?

O Triangulando é um programa que visa diálogos entre pessoas de diferentes realidades sobre assuntos variados. "A ideia do Triangulando surgiu porque vimos que a Thelma conseguia escutar todos os lados de uma mesma conversa durante o reality, e conseguia ponderar todas as posições dentro da casa. Quando eu trouxe esse formato de programa pra ela, foi justamente por isso. Ela sabe se posicionar no centro das discussões, além, claro, das vivências dela que contribuem muito”, lembra Rafa Dias, diretor do programa e CEO e cofundador do Dia Estúdio, responsável pela produção.

O show de variedades está na segunda temporada e é exibido semanalmente, ao vivo, no YouTube. Segundo os produtores, a plataforma tem se mostrado muito frutífera para as discussões. “O sucesso, a repercussão, e tudo que vem acontecendo ao longo dessas duas temporadas do programa são resultados muito legais, e só fazem a gente acreditar naquilo que vem lá do começo: o YouTube também é lugar de discussão”, pontua Rafa. “Eu sou uma pessoa que veio do entretenimento. O Brasil me conheceu através do entretenimento, mas eu acho que a internet pode e deve, sim, ser voltada para este tipo de abordagem, de discussão de forma democrática, inteligente. E que venha um reconhecimento e valorização depois desta temporada”, complementa Thelma

“O objetivo do Triangulando e a importância dele é trazer assuntos relevantes e impactantes para a sociedade para serem discutidos de uma forma construtiva com os convidados, trazendo as suas perspectivas, as suas diferentes vivências sobre os assuntos que a gente aborda para poder gerar ao público uma reflexão”, aponta Thelma. O programa agora olha para o futuro. “Acreditamos muito na continuação do programa dentro do YouTube, mas, como já mencionamos, a gente não descarta a possibilidade de ele ir para a TV, ou para alguma plataforma de streaming”, adianta Rafa Dias.

Episódio completo do Triangulando, com participação do ex-presidente Lula





*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel