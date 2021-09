CB Correio Braziliense

O espaço deCurators apresenta, nesta sexta-feira (3/9), o Ato I: Partitura performática, jam-performance de Clarice Gonçalves ao som de Tartamudo. O evento ocorrerá às 20h, seguido de uma conversa com Clarice, Tartamudo e da curadora Sissa de Assis, às 21h. Para participar da apresentação, é necessário agendamento via e-mail contato@decurators.org.

O ato, que conta com curadoria de Sissa de Assis, será realizado por meio de uma performance de dança no interior da galeria, com projeção ao vivo na vitrine. Além da apresentação ao vivo, a performance será filmada para registro e posterior estudo de referenciais pictóricos da artista para o Ato II: Pintura ao vivo.

Bacharel em Artes Visuais pela Universidade de Brasília (UnB), Clarice Gonçalves desenvolve pesquisa em pintura desde 2005, focando nas áreas de socialização, sexualidade, animalidade e maternidade. Premiada em salões locais e nacionais, Clarice tem participado em várias exposições no Brasil e em outros países desde 2008.