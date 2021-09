CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Tomaz)

A ex-BBB Juliette deu início oficial à carreira musical nesta quinta-feira (2/9), com o lançamento do EP autointitulado. Apesar de se tratar apenas da estreia da advogada como cantora, o EP Juliette já quebrou recordes. O trabalho somou 222 mil pré-saves no Spotify, tornando-se o álbum nacional que foi mais previamente salvado na história da plataforma. Anteriormente, o recorde era de Luísa Sonza, que colecionou 24 mil pré-saves com Doce 22.

Ao longo de seis faixas, Juliette canta sobre amor e sobre as dificuldades e prazeres da vida, além de enaltecer e homenagear a origem nordestina. As músicas do EP começaram a ser preparadas antes mesmo da saída da advogada do confinamento do BBB, como foi revelado por Anitta, que faz parte da direção musical do projeto, em documentário disponibilizado no Instagram.

A primeira faixa a ganhar um videoclipe será Diferença mara, com estreia marcada para segunda-feira (6/9). O vídeo será dirigido por Giovanni Bianco, conhecido por trabalhar ao lado de artistas como Fernanda Abreu, Marisa Monte e até mesmo Madonna.

Durante o BBB21, Juliette demonstrou, em diversas ocasiões, a paixão pela música, protagonizando momentos cantando ao lado de Fiuk e Rodolffo. Após a saída do reality show, a ex-BBB chegou a se apresentar com grandes nomes da música, como Alceu Valença e Gilberto Gil.