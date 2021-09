Bárbara Evans se emociona ao descobrir que está grávida pela primeira vez

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta sexta-feira (3), Bárbara Evans anunciou que está grávida pela primeira vez. A modelo passou por diversos processos de fertilização e finalmente teve sucesso. Em um vídeo publicado no Instagram, ela mostra sua reação ao ver o teste positivo.



Ao longo dos últimos meses, ela dividiu com os seguidores suas angústias por não conseguir engravidar. Evans é casada com Gustavo Teodoro, com quem renovou os votos matrimoniais na Tanzânia, África Ocidental.

Nos comentários da publicação, famosos e fãs comemoraram ao lado da influencer. "Eu chorei", comentou Fernanda Keulla. "Fiquei muito emocionada. Estou feliz demais por vcs", escreveu Romana Novais. "Fico sem palavras pra descrever esse momento. Obrigada Deus por essa benção!!! Chega a doer de AMOR!! Como eles merecem. A vovó mais feliz do mundo", escreveu Monique Evans.

Recentemente, Bárbara respondeu algumas perguntas dos internautas através das redes sociais e comentou sobre sua vida financeira com o marido, afirmando que o dinheiro ganho por ambos é do casal e que não há divisões.



"Não. Tenho meu trabalho, mas nós não dividimos o dinheiro. Todo dinheiro é nosso, tanto do trabalho dele quanto do meu. Não existe divisão", respondeu Evans. A loira casou com Gustavo em maio do último ano no civil. A festa foi reduzida devido à pandemia, segundo o UOL.