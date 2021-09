Evaristo Costa revela que descobriu que foi demitido da CNN pela televisão

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/ reprodução )

O apresentador Evaristo Costa revelou, nesta sexta-feira (3/9), que descobriu que tinha sido demitido da CNN Brasil ao assistir o canal em casa. "Ao voltar de férias, assistindo a nova chamada da programação da emissora notei a falta do meu programa. Liguei para saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços", escreveu no Instagram.

A CNN afirmou, nesta sexta-feira, que rescindiu o contrato do apresentador por mudanças na grade. "O jornalista contribuiu, até aqui, com seu talento, profissionalismo e carisma para a construção do sucesso da CNN Brasil. A empresa agradece a parceria, reconhece no apresentador um dos maiores talentos em atividade hoje na TV brasileira e deixa abertas portas para oportunidades futuras", diz o comunicado.

No horário que era exibido o CNN Séries Originais, apresentado por ele, estreará o CNN Business, comandado por Phelipe Siani e Fernando Nakagawa. A atração vai ao ar nas quintas-feiras, às 22h30, a partir de 16 de setembro. Evaristo estava na emissora desde 2019.