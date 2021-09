PZ Prisley Zuse*

(crédito: Fernando Tomaz)

Nesta segunda-feira (6/9), Juliette Freire, campeã do Big Brother Brasil 21 (BBB21), lança seu primeiro trabalho audiovisual da carreira, com o single Diferença mara. O videoclipe foi dirigido por Giovanni Bianco, diretor criativo de Madonna e Anitta.

O single foi escolhido para se tornar um videoclipe porque é uma mistura de vários estilos musicais, abraçando todos, segundo a cantora. “É uma das músicas mais pops do EP Juliette e agrada todo mundo. Eu também gosto de pop, funk, MPB e de vários outros ritmos e essa música era que misturava de uma forma mais legal, então a gente escolheu porque ia abraçar o Brasil inteiro. Além disso, traz uma mensagem muito bonita sobre essa beleza da mostra e multiplicidade do nosso país”, concluiu

Questionada sobre o ‘boy do sul’, que aparece na letra, Juliette fica tímida e responde que, como a música foi escrita antes dela sair do BBB, então está dando sentido para a letra ainda, porém acrescenta: “Eu tenho um paquera que, se der certo, eu aviso para vocês”.

Confira o clipe:

Com muita simplicidade e humor, a paraibana contou que ainda está se acostumando com essa vida de artista e que no início ficava com a perna bamba. “Quando eu conheci o Gilberto Gil eu ficava com medo de cair, chorava emocionada, hoje eu consigo me controlar e meu lema se tornou ‘fingindo costume’”.

As letras foram escritas para o EP quando Juliette ainda estava confinada no BBB, pela Rodamoinho Records, com um olhar especial de Anitta. Ao longo dos meses, a paraibana mudou alguns detalhes, acrescentou alguns instrumentos, mudou a letra, mas afirma que seu sonho é poder compor suas próximas músicas, junto com sua equipe.

“Já no primeiro dia (após o BBB) eu já tive contato com as músicas e fiquei muito assustada, pois nunca pensei que as pessoas me veriam como cantora, talvez como uma pessoa afinada, apenas. Eu ainda fico com vergonha, mas estou me acostumando”.

O grande sucesso do EP Juliette pegou a paraibana de surpresa. Lançado na última quinta-feira (2/9), com seis faixas inéditas, o disco tem uma mistura que vai do xote ao eletrônico. Com letras que remetem a origem de Juliette, o lançamento foi um sucesso nas plataformas digitais. Segundo a Virgin Music Brasil, a estreia musical de Juliette tornou-se o maior lançamento nacional da história do Spotify, no topo de listas de EPs mais tocados nas primeiras 24 horas. Todas as músicas do EP entraram direto no Top 15 das faixas mais tocadas do Spotify Brasil. Além disso, o lançamento também é a segunda maior estreia mundial, com 5,9 milhões de plays, perdendo apenas para o disco Chromatica, de Lady Gaga.



“Eu não imaginei nem ganhar o Big Brother, imagina bater recordes, então eu fiquei assustada. A gente estava escutando junto (com minha equipe) e começaram a chegar os números e eu fiquei em choque. Os cactos são muito maravilhosos. Eu fiz a escolha certa e a música está tocando as pessoas, o resto é consequência”

Os próximos passos da paraibana que ganhou o coração do Brasil ainda estão incertos. Juliette falou que quer focar na sua carreira musical e estudar para se aperfeiçoar cada vez mais. A paraibana comentou um possível feat entre ela e Anitta no próximo ano. “Agora Anitta está focada na carreira internacional e eu em construir a minha carreira, então quem sabe mais para frente”.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel