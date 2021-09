Juliette muda capa de EP após comparações com Pink Floyd, Demi Lovato e Pabllo Vittar

VO Victória Olímpio

Nesta quinta-feira (2/9), Juliette Freire vai lançar seu primeiro e aguardado EP. Porém, a paraibana decidiu mudar de última hora a capa do disco após críticas na internet. Alguns usuários acusaram-na de "copiar" a capa de produções famosas anteriores, como da banda britânica Pink Floyd (The Piper at the gates of Dawn - de 1967), da cantora brasileira Pabllo Vittar (Indestrutível - de 2018) e da cantora americana Demi Lovato (Dancing with the Devil - de 2021).





No Twitter, foram muitos os comentários comparando os álbuns, principalmente com da artista Pabllo, que se assemelha na imagem.

Mdss Juliette apagou a capa do ep de tanto que compararam com a Pabllo — GRINTHAL (@iamgrinthal) September 1, 2021

passada com a capa do ep da juliette mermin a capa de indestrutível da pabllo ???? chegou agora e ja ta assim mona — cachaceira do benfica (@pfvomari) September 1, 2021

Realmente a capa antiga do novo EP da Juliette estava bem semelhante a capa do single "Indestrutível" da Pabllo Vittar. Mas ainda assim, acho que ela poderia ter mantido a capa, apesar da nova capa ser muito mais bonita ao meu ver! pic.twitter.com/XyRrtrRSOk — André Kapalbo (@AndreKapalbo) September 1, 2021

a pabllo devendo direito autoral e vc se preocupando com a capa da juliette gae pic.twitter.com/4Qgw1FreH4 — kau (@idcomicss) September 1, 2021

Vários artistas usam esse efeito "prisma" nas fotos e capas de algum álbum e nunca vi alguém acusar de plágio, aí vem a juliette usar o efeito q VÁRIAS pessoas já usaram, ai os tuiteiro querem acusar de plágio, vão arrumar oq fazer crl pic.twitter.com/luWtG08A0B — marcos (@frameette) September 1, 2021

É horrível, mulher nordestina quando faz sucesso estrondoso sofre mas estamos aqui por ela. Juliette é resiliente, não deixará a inveja ou xenofobia a destruir. Será que vão acusar a pabllo vitar de plágio pois o pink floyd usou o efeito de prisma na capa do album deles de 1967? pic.twitter.com/UxcVCyFIw2 — Bucky's Cap?????????‍???????????? (@stevensbucks) September 1, 2021

Mas, polêmicas à parte, nas redes sociais, a cantora Anitta revelou que o projeto de Juliette, com seis faixas inéditas, começou a ser planejado antes mesmo que a campeã do Big Brother Brasil (BBB21) deixasse a casa. "Se preparem! O EP vai sair depois de muitos meses de trabalho. A gente começou antes mesmo de Juliette sair do BBB. A gente fez com muito amor e carinho.

"Obrigada, Juliette, pela confiança de se entregar e de confiar na gente. Vocês vão ouvir uma coisa muito incrível. Está um trabalho emocionante", contou. As músicas foram gravadas no estúdio da casa de Anitta, onde a paraibana se hospedou após o fim do reality.

A cantora, que estava nos Estados Unidos, afirmou que acompanhou o trabalho mesmo a distância: "Eu acompanhei tudo à distância, e minha mãe estava lá enquanto ela gravava no estúdio de casa. A gente foi trabalhando no segredo. Só não estou mais nervosa do que ela, mas eu estou. Doida para vocês ouvirem tudo, porque está muito bom".