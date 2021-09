Pastor Márcio e Simone Poncio se separam pela segunda vez, diz site

VO Victória Olímpio

Após reatarem o casamento desde separação em fevereiro, Márcio e Simone Poncio estão separados novamente. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do O Dia, Simone já saiu de casa, no Rio de Janeiro, após discussão na frente dos filhos e empregados.

Ainda segundo a colunista, o pastor estaria inconformado em como a família estava, já que a filha, Sarah Poncio, também se separou recentemente de Jonathan Couto. Atualmente, apenas Saulo continua com o segundo casamento com Gabi Brandt.

No início do ano, o pastor anunciou a separação, mas, ainda em fevereiro, confirmou que os dois haviam reatado. Na ocasião, Márcio ainda falou, nos stories do Instagram, sobre ser normal ter brigas: “Todo casal passa por crise. Somente os que se amam superam”.