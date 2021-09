Phoebe Waller-Bridge deixa elenco de reboot de Sr. e Sra. Smith

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

A atriz Phoebe Waller-Bridge deixou o elenco do reboot de Sr. e Sra. Smith (2005). Ela protagonizaria a série ao lado de Donald Glover (Atlanta) após um acordo entre a dupla e o Prime Video, streaming da Amazon.



De acordo com o Deadline, a vencedora do Emmy por Fleabag deixou o projeto por diferenças criativas. A série ainda está em processo de desenvolvimento, com o roteiro ainda sendo escrito.

Glover continua ligado ao projeto como ator e co-produtor executivo, mas agora a Amazon sairá em busca de uma nova protagonista para substituí-la.

A série é uma reimaginação do filme estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie. Nele, os personagens descobrem que são assassinos contratados por agências concorrentes para se matarem.

Phoebe atualmente trabalha em Indiana Jones 5, cujo elenco apresenta nomes como Mads Mikkelsen, Antonio Banderas e Boyd Holbrook.



Waller-Bridge ficou conhecida após sua peça Fleabag ser adaptada para a TV, na produção de mesmo nome do Amazon Prime Video. A série, com duas temporadas e 12 episódios, foi indicada quatro vezes ao Emmy, vencendo em duas. A artista também já deu voz a um robô em Han Solo, spin-off de Star Wars, e escreveu o roteiro de 007 - Sem tempo para morrer.