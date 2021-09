Corpo da ex-BBB Josy Oliveira será cremado após doação de órgãos

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação/TV Globo/Fabrício Mota)

Josy Oliveira, que morreu aos 43 anos, neste domingo (05/08), terá seus órgãos doados e o corpo cremado em São Paulo.

De acordo com as informações dos familiares, ela sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no sábado (04/09), durante uma cirurgia para tratar de um aneurisma diagnosticado no final de 2020. Com as complicações, ela ficou em coma induzido, mas não resistiu.

Ela deixa o marido, Daniel Ramos, e um filho, Mateus, de 5 anos.

“O momento que ninguém espera e ninguém está preparado infelizmente chegou e Deus entendeu que deveria ser agora. Obrigado por ter me escolhido e dado o privilégio de compartilhar sua vida comigo por 12 anos com o mais puro amor [...] Obrigado pela sua vida que vai permanecer para sempre viva em todos que tiveram a oportunidade de te ter por perto”, escreveu Daniel, ao lamentar a perda da mulher, em uma publicação nas redes sociais.

Josy foi a 12ª eliminada com 68% dos votos em um Paredão com Ana Carolina, cujo vencedor do BBB9 foi Max Porto.

Mineira de Juiz de Fora, Josy era formada em psicologia, mas se dedicou à carreira de cantora após a participação no reality show da TV Globo.