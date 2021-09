Gil se atrasa para aula nos EUA andando de bicicleta elétrica: 'Me lasquei'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Nesta última sexta-feira (03/09), Gil do Vigor compartilhou com seus seguidores que acabou se atrasando para sua aula de PhD por estar andando de bicicleta, na Universidade Davis, localizada na Califórnia.

O economista contou, através das redes sociais, que foi enganado pelo gps. "Eu tô perdido. Atrasado pra aula. Faço a mínima ideia de onde tenho que ir. GPS me mandou por um caminho que tava fechado, tive que fazer a volta e não faço a mínima ideia de onde estou e pra onde estou indo. Me lasquei. Ai meu Deus!'', contou o pernambucano enquanto andava na bicicleta elétrica de US$ 4 mil (cerca de R$ 20 mil).

Juro pra vocês que eu poderia assistir o Gil andando de Biclicleta pelo EUA, 24 horas por dia. pic.twitter.com/QbzltTv2zC — Brubo Ciumento ???????????? (@Brub00) September 3, 2021

E aí, vigorosos. Quem acompanhou a saga do @GilDoVigor perdido na Califórnia com sua bicicleta e seu GPS mentiroso ???? pic.twitter.com/kqiVNtAn3A — Portal Gilberto (@gilbertoportal) September 3, 2021

No dia anterior, na quinta-feira (02/09), Gil mostrou a república onde vai morar com outros estudantes. A nova residência do famoso possui banheira, sala e cozinha espaçosas, contando ainda por cima com uma jacuzzi e piscina na área externa.



"Aqui é muito lindo. É muito Estados Unidos", comentou o mestre em Economia.

Vendo a foto da piscina da casa nova do @GilDoVigor lá na Califórnia, mais alguém já imagina ele vigorando? Um luxo, né? Ele mostrou cada detalhe da casa nova ontem no instagram. Os stories ficaram salvos nos destaques. Se você não vigorou ainda, vai lá e vigora.???? pic.twitter.com/sSk1p6yPNC — Portal Gilberto (@gilbertoportal) September 3, 2021

Gil não deixou de mostrar seu closet, cheio de roupas e sapatos. "Eu não comprei nada. Ganhei tudo. Tem tanta roupa que coloquei algumas na parte de cima (da prateleira)", contou.