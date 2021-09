Caio Ribeiro aparece careca e brinca sobre novo visual: "Andre Agassi"

VO Victória Olímpio

O comentarista Caio Ribeiro surpreendeu os internautas nas redes sociais após compartilhar foto careca. Na semana passada, ele anunciou que está com câncer e que o diagnóstico veio depois de descobrir um caroço no pescoço.

De maneira descontraída, Caio brincou sobre o novo visual e se comparou ao ex-tenista Andre Agassi. Aos 46 anos, o ex-jogador já havia adiantado aos seguidores que a mudança no cabelo poderia ocorrer em breve, em consequência dos tratamentos.

Caio Ribeiro brinca após aparecer careca nas redes sociais (foto: Caio Ribeiro/Instagram/Reprodução)

Caio já iniciou o tratamento e tranquilizou os fãs afirmando que as chances de cura são altas. "Pretendo continuar trabalhando, estou com energia, com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca no ar".

O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a maior parte dos casos pode ser curada. Desde a década de 1970, a mortalidade foi reduzida em mais de 60%.