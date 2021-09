Matrix 4: Teaser e data de lançamento do trailer são divulgados

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

Nesta terça-feira (7), a Warner Bros alegrou os fãs de Matrix ao divulgar mais informações sobre o quarto filme da franquia. Através de um site, a produtora divulgou teasers que diferem entre si, dependendo das informações de cada usuário.

Quando os visitantes escolhem as famosas pílulas azul ou vermelha, aparece um teaser com imagens pré-selecionadas, que variam de acordo com o momento em que se acessa o site e com a localização do acesso.



Os trechos ainda revelam a data de lançamento do trailer oficial do filme: dia 9 de setembro (quinta-feira).

Confira algumas imagens reveladas pelos teasers:

No dia 24/8, a Warner Bros confirmou o título do quarto filme da franquia. O longa se chamará The Matrix: Resurrections, e teve um trailer divulgado em uma sessão para jornalistas.

O novo capítulo da série de filmes estrelada por Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss tem estreia prevista para 22 de dezembro deste ano. A direção é de Lana Wachowski, responsável pelos filmes anteriores.

O primeiro Matrix foi lançado em 1999. Somado a Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, ambos de 2003, a franquia inteira faturou US$ 1,6 bilhão nas bilheterias mundiais.