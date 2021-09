Sambista Sombrinha volta a Brasília com show de repertório elegante

IR Irlam Rocha Lima

Sombrinha anima hoje o projeto Samba dá a volta por cima no Outro Calaf - (crédito: Arquivo pessoal)

Quem está de volta a Brasília é o cantor, compositor e multi-instrumentista Sombrinha, que é da geração de sambistas surgida no reduto do bloco Cacique de Ramos, em Olaria (subúrbio do Rio de Janeiro), em meados da década de 1980. Ao lado de Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Jorge Aragão, Arlindo Cruz e Luiz Carlos da Vila, ele contribuiu para a revitalização do mais popular gênero musical brasileiro. O sambista não visitava Brasília havia quatro anos.



Em seu retorno à cidade, Sombrinha é o convidado especial do projeto Samba dá volta por cima, idealizado e produzido por Márcio Marinho, que estreia hoje, às 19h, no Outro Calaf. No show, que tem a participação de Marcelo Senna, Teresa Lopes, Alê Terribili, ele será acompanhado por Valerinho Xavier (violão), Breno Alves (pandeiro e vocal), Guto Martins e Roni (percussão), além de Márcio Marinho.



“Ao longo da carreira, desde a época em que era integrante do Fundo de Quintal, tenho me apresentado na capital do país, onde sempre recebo ótima acolhida do brasiliense”, destaca. “Neste show de abertura do projeto criado pelo grande cavaquinista Márcio Marinho, vou passear pelo repertório de sambas que compus com parceiros, consagrados pelo público, entre os quais Ainda é tempo de ser feliz, Só pra contrariar, Marcas do leito, Não quero saber mais dela e, claro, O show tem que continuar”, acrescenta.



Márcio Marinho mostra-se exultante com a produção do Samba dá volta por cima. “Estava em busca de algo novo para fazer, e com o apoio da Dois M Cultura, consegui viabilizar esse projeto”. O cavaquinista faz parte do conjunto Choro Livre desde 2006 e, paralelamente, formou em grupos como Novos Chorões, Sorrindo à Tôa, Cai Dentro; além de ser um dos membros do coletivo Samba Urgente. Professor da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello, ele desenvolve o programa Face Musical, voltado para as plataformas digitais, em parceria com o bandolinista Victor Angeleas.

Samba dá volta por cima



Show do cantor, compositor e mult-instrumentista Sombrinha, hoje, às 19h, no Outro Calaf (Setor Bancário Sul). Ingressos à venda pelo Sympla.