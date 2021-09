Viúva de Paulinho, do Roupa Nova, está grávida de 9 meses do cantor

CB Correio Braziliense

(crédito: Elaine Soares Bastos e Paulinho estavam há 16 anos juntos.)

Elaine Soares Bastos, 54 anos, anunciou em suas redes sociais que está grávida de Paulinho, vocalista e percussionista do grupo Roupa Nova que faleceu em dezembro, vítima da covid-19. A fertilização foi possível graças a gametas congelados pelo cantor — que ele havia recolhido após a descoberta de um câncer. As informações são do UOL.

Em perfil privado no Instagram, Eliane declarou que a gravidez era um presente de aniversário ao cantor, que completaria 69 anos na segunda-feira (6/9). "Esse é o maior presente de aniversário para nós dois. Lembra dos gametas que congelamos e que só eu tenho autorização para usar? Pois é. Em breve nosso baby estará aqui. Meu melhor presente. Obrigado papaizinho."

A gravidez vem em um momento conturbado no núcleo familiar deixado por Paulinho. Após a morte do cantor, seus filhos Twigg de Souza Santos e Pedro Paulo Castor dos Santos, deram início aos procedimentos legais para o inventário do vocalista e Eliane ficou fora.

Desde então, ela, que viveu 16 anos ao lado do cantor, briga na Justiça, afirmando que mantinha uma união estável com Paulinho e que era dependente dele no Imposto de Renda. Por isso, ela reivindica direito a uma pensão pelo INSS.