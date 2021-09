CB Correio Braziliense

(crédito: João Fólio)

Em parceria inédita, a cantora Paolla se juntou ao funkeiro Joãozinho VT para o lançamento de 1 Love, faixa que mistura os ritmos pop, funk e pisadinha. A estreia do single foi acompanhada por videoclipe recheado de coreografias e dirigido por Nobru, responsável por vídeos de artistas como MC Livinho e MC Menor.

Paolla, ex-miss Mato Grosso do Sul, é a mais nova aposta do pop funk brasileiro e já conta com diversas parcerias no repertório. Recentemente, a cantora dividiu os vocais da faixa Zerando a vida com o artista MC Kekel, além de ter colaborado com Thiaguinho MT, Lourena e DJ Kelvinho.

Ainda sem planos para um álbum, Paolla pretende lançar mais três singles até o fim do ano, ao lado de grandes nomes da música nacional atual.