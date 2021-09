Biel é convidado a se retirar de restaurante luxuoso em SP com Tays Reis

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Biel (foto: Reprodução/Instagram/Edição: IG))

O cantor Biel desabafou através de suas redes sociais a respeito de uma situação desagradável, ocorrida em um restaurante de luxo em São Paulo, o Terraço Itália, na segunda-feira (13/09). No momento, ele estava acompanhado da namorada, Tays Reis, e foi convidado a se retirar do local após retirar seu blazer e ficar apenas de regata.

"Nunca fui tão humilhado na minha vida", desabafou o músico. Já o estabelecimento, por sua vez, acusou o cantor de ter sido "deselegante" com os funcionários. Nos stories do Instagram, o artista contou que o gerente do restaurante o abordou e solicitou que ele colocasse o blazer, ou então seria convidado a se retirar do local.

"Tinha mulher de vestido de alça mostrando muito mais pele do que eu. Mas ele [gerente] falou que comigo era diferente. Por quê? Por causa da tatuagem? Por que eu tenho os dois braços fechados? Qual é a diferença?", disparou Biel, acusando o restaurante de preconceito.

"Quer falar em esporte fino?", questionou ao mostrar seu visual.

Biel estava usando tênis, calça social preta e regata e blazer brancos. "Eu não posso mostrar a pele, mas olha como eles divulgam o restaurante", disse o músico, ao mostrar a imagem de uma mulher com um vestido tomara que caia na rede social do estabelecimento.

Chocado! Cantor Biel e expulso do restaurante do Terraço Itália em Sp! Gente! Kkkkkkk rapaz essa cotada e pesada demais! Onde ele tá da em confusão, da treta, da problema! Biel socorro!.........rapaz eu to chocado pic.twitter.com/9VE25XPzj4 — Alex (@AlexInterino12) September 14, 2021

"Aí, o Gabriel não pode mostrar os braços, sendo que ele entrou de blazer", defendeu Tays. "Vamos embora, vamos comer um BK [Burguer King], vai", finalizou ele, ainda revoltado.