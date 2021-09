Larissa Manoela muda visual para estreia em nova novela da Globo

CB Correio Braziliense

(crédito: Larissa Manoela (foto: Reprodução/Instagram))

L’Oréal Paris apresenta o novo visual da atriz Larissa Manoela, que se prepara para estrear seu primeiro trabalho na TV Globo. Com a tonalidade Castanho Claro 500 de Casting Creme Gloss, a coloração sem amônia que entrega 4x mais brilho e nutrição intensa aos fios. A mudança faz parte do início da caracterização da celebridade para as suas personagens em ‘Além da Ilusão’, em ela interpretará as irmãs Elisa e Isadora, em diferentes décadas, ambas apaixonadas por Davi, interpretado por Rafael Vitti.

A atriz revela que adora mudanças e não se importa em cortar, pintar ou radicalizar os fios: "Eu sempre uso como desculpa o meu trabalho quando preciso justificar uma nova transformação, mas a verdade é que eu gosto de me olhar as espelho e ver uma nova versão de mim mesma. Dessa vez, estou muito animada com essa caracterização porque a tonalidade está bem próxima do meu tom natural", conta.

E completa sobre os cuidados que tem com os cabelos para manter uma aparência saudável: "O cabelo é muito importante no processo de caracterização, e para encarar esse novo desafio profissional, eu optei por uma coloração que não prejudicasse os fios, que é Casting Creme Gloss, de L’Oréal Paris, sem amônia, dá muito brilho e nutrição, respeitando a textura do meu fio", conta.

Compatível com todos os tipos de cabelos, incluindo com química, Casting Creme Gloss pode ser usada em todos os tipos de cabelos - dos mais lisos aos mais cacheados - e oferece cores luminosas com reflexos brilhantes, visíveis até mesmo dos cabelos escuros. Disponível em 21 nuances, cada kit da coloração contém Tratamento Condicionador Pós-Coloração enriquecido com Geleia Real, que graças ao seu extraordinário poder nutritivo, garante fios tratados, nutridos e cheios de vida.

Vista recentemente ao lado de André Luiz Frambach em praia, ela também comentou a relação. “Ele é alguém especial, mas por enquanto estamos fugindo de rótulos. Tudo a seu tempo", disse.

"Esperei muito por esse momento de começar a trabalhar na novela. Estava numa expectativa enorme. Rafa é um ator muito parceiro e que leva a sua profissão com seriedade e respeito. Então a gente se identifica com isso. Mas seria injusto falar somente dele. Estou muito feliz com essa fase preparatória, em conhecer, aprender e trocar com atores que admiro. O clima é maravilhoso. E isso faz toda a diferença na hora de contarmos a nossa história", disse à Quem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela (foto: Luana Chaves)

Larissa Manoela (foto: Luana Chaves)

* com informações do Uai