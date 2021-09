Não foi dessa vez: Inês Brasil invade, mas é expulsa do reality 'A Fazenda'

HM Helena Mandarino Dornelas*

(crédito: Instagram / Reprodução )

Em uma ação promocional, Inês Brasil invadiu a sede do reality show ‘A Fazenda’, que estreia nesta terça-feira (14/9). Conhecida como a 'rainha da internet', a participação de Inês é pedida pelo público em algum reality há tempos, desde que seu vídeo para inscrição do BBB de 2013 viralizou.

Durante o Paiol TikTok, a pré-estreia do reality, um VT com o suposto momento de entrada dos participantes contou com a famosa, que brincou e divertiu os fãs em sua sorrateira entrada na casa: "Cheguei para brilhar! A mãe tá on!"

Com humor, a artista tentou driblar as normas do reality e até conseguiu uma mala e conferiu as instalações externas da fazenda. Porém, um segurança foi mais rápido e tirou a falsa participante do local, arrastada e expulsa.

"Dessa vez eu não entrei, mas eu hei de entrar nessa fazenda e causar muito... Quem sabe no próximo ano, ou seja, quando for", disse a falsa peoa ao ser mandada embora.

Nas redes sociais, a participação divertiu os telespectadores, confira:

A Inês Brasil merecia um quadro reagindo aos peões na fazenda. Iria servir . #AFazenda13 — Clara ???? (@Claramrts_1) September 14, 2021

DERAM 3 MINUTOS PRA INÊS BRASIL E ELA FEZ HISTÓRIA AAAA#AFazenda13 #PaiolTikTok pic.twitter.com/8Nb0V96vzX — Wιllιαm ???? (@williampereirae) September 14, 2021