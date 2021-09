Após "tentar ser gay", Theo Becker se explica: "Me imaginei fazendo"

CB Correio Braziliense

Ator disse que já se sentiu muito desejado por outros homens, porém "só decepcionava" até que engatou o flerte com um amigo próximo - (crédito: Instagram/Reprodução)

Afastado da TV, o ator Theo Becker surpreendeu seguidores ao dizer no Twitter que chegou a achar que poderia ser homossexual. Na postagem feita na terça-feira (14/9), ele escreveu que tentou "ter mente aberta. Um dia pensei na possibilidade de ser gay, mas não consegui... não era de minha natureza. Respeito máximo a escolha de cada um. Não fiquem chateados comigo. Eu tentei”, escreveu no perfil.

JURO .. tentei ter mente aberta, um dia pensei na possibilidade de ser Gay, mas não consegui.. não era de minha natureza. Respeito máximo a escolha de cada um. NAO FIQUEM CHATEADOS COMIGO .....EU TENTEI .. — Theo Becker de Oliveira (@TheoBecker8) September 14, 2021

Fora o fato de o post ter surgido, aparentemente, do nada — entre uma foto antiga e um vídeo de surf —, chamou a atenção dos internautas a ideia implícita de que Theo poderia escolher a própria sexualidade. Muitos lembraram que, em um país como o Brasil, onde a violência contra LGBTs tem índices alarmantes, a orientação sexual não é uma escolha.

"Eu não tinha mais nada pra fazer e escolhi sofrer preconceito porque a minha vida estava muito chata", foi uma das respostas que ele recebeu.

mas claro, eu não tinha mais nada pra fazer e escolhi sofrer preconceito porque a minha vida tava muito chata /deboche — Vivi ou Liv? eis a questão (@blue_livly) September 14, 2021

Explicação

É claro que também houve muito deboche e insinuações sobre o que teria acontecido na tentativa frustrada do ex-A fazenda. Theo, que ficou conhecido por explosões de raiva na primeira edição do reality, sentiu necessidade de se explicar.

"Inúmeras vezes me senti desejado por outros homens. É como se só dependesse de mim, da minha decisão. Por anos eu só decepcionei e não retribui. Até que um dia pensei, me imaginei fazendo. Queria saber se eu teria vontade de estar com outro homem", declarou em entrevista ao portal Uol.

Segundo ele, o affair em questão era um amigo próximo com quem chegou a flertar, mas o caso não passou da intenção. “Ele demonstrava interesse e era uma pessoa muito legal. Aí resolvi cogitar, mas vi que estava completamente bloqueado. Não tinha jeito. Tive a mente aberta para imaginar o beijo. Queria entender a vontade, saber se eu deixaria ele me beijar, mas não consegui”, confessou.

No fim da conversa, o ator ainda aproveitou para dizer que não fica mais constrangido por rejeitar potenciais parceiros amorosos e se sente à vontade para conversar por horas com os "amigos gays". "São prestativos. Posso ligar para eles às 3h e meus amigos gays me atendem e me escutam", finalizou.