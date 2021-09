Sammy Lee se muda para mansão de 850 m² após separação de Pyong

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Sammy Lee (foto: Reprodução/Instagram))

A influenciadora Sammy Lee, recém separada de Pyong, está morando em uma casa nova. A mansão possui 850 m² e fica localizada no Alphaville, na Grande São Paulo. A residência possui quatro quartos e vista para uma reserva biológica, tendo espaço de sobra para o pequeno Jake crescer, brincar e se desenvolver.

O local é cercado por árvores e jardins privativos, possuindo piscina de borda infinita, sauna e arquitetura inspirada no estilo neoclássico com pé-direito duplo. Grandes janelas chamam a atenção na construção e preenchem os interiores com luz natural abundante.

Reprodução/Casa Vogue (foto: Reprodução/Casa Vogue)

Reprodução/Casa Vogue (foto: Reprodução/Casa Vogue)

Segundo a revista Casa Vogue, a influenciadora pretende fazer uma pequena reforma na decoração, visando ajustar a mansão aos gostos dela e do filho. Apesar de terem se mudado recentemente, Pyong mora no mesmo condomínio, próximo a ex-mulher. A casa do ex-bbb possui mais de mil m² e é avaliada em R$ 10 milhões, possuindo cinco suítes e piscina com prainha.

Reprodução/Casa Vogue (foto: Reprodução/Casa Vogue)

Reprodução/Casa Vogue (foto: Reprodução/Casa Vogue)

Reprodução/Casa Vogue (foto: Reprodução/Casa Vogue)

Internação



Sammy Lee precisou ser internada na madrugada desta última quarta-feira (15/09), após passar mal em casa. Ela foi levada para o hospital Albert Einstein, na capital paulista, e foi internada com urgência, sem previsão para receber alta. O filho de Sammy e Pyong, Jake Lee, ficou sob os cuidados de pessoas próximas a família.





A influenciadora chegou a fazer alguns exames, incluindo de Covid-19, para o qual testou negativo. Em nota enviada pela assessoria de Sammy, é revelado que ela possui hérnias e inflamação aguda no nervo.

"Após sentir fortes dores no braço esquerdo, Sammy procurou assistência médica de emergência no Hospital Albert Einstein na madrugada desta quarta (15/09)", informa o comunicado.

"Depois de passar por uma série de exames, foram detectadas múltiplas hérnias e inflamação aguda no nervo, parecidas com o histórico de sua mãe, recém falecida de câncer de mama em julho deste ano. O quadro não é cirúrgico mas é necessário um período de internação e fisioterapia, sem previsão de alta"

Comunicado enviado pela assessoria de Sammy Lee