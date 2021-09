A Fazenda 13: Bil Araújo vive romance fora do confinamento

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Bil Araújo e Fefa (foto: Reprodução/Instagram))

Arcrebiano, o Bil Araújo, declarou, antes de entrar em seu terceiro reality show somente neste ano, que não pretendia formar casal no programa. No entanto, o participante de A Fazenda 13 já tem um romance há quatro meses, segundo apuração da colunista Fábia Oliveira.

O romance do ex-BBB e ex-No Limite é Fefa Moreira e, à coluna de Fábia, ela declarou: "Falei com o Marcos, empresário do Bil, hoje à tarde, e como nada foi divulgado, não quero prejudicá-lo no reality. Mas sou 'Team Bil'".



Na madrugada desta quinta-feira (16/09), o modelo abriu o jogo em um bate-papo com Erasmo Viana e Aline Mineiro, e revelou que deixou o No Limite por um problema de saúde.



O ex-BBB contou aos colegas que, durante a disputa do prêmio de R$ 500 mil, sofreu uma forte infecção urinária. "Sabe aquele reality que todo mundo emagrece? Eu peguei infecção de urina lá. Foi bem pesado!", revelou Bil.



Na sequência, ele revelou uma certa mágoa com a produção do programa da TV Globo, que não contou ao público o que de fato aconteceu no confinamento, deixando parecer que ele tivesse apenas desistido do reality.