‘Montanha’, de Game of Thrones, surpreende após perder 55kg

Ator compartilha com os seguidores nas redes sociais nova rotina e forma física após deixar o levantamento de peso - (crédito: HBO/Reprodução, Instagram/Reprodução)

O atleta e ator islandês Hafthor Bjornsson, de 32 anos, vem surpreendendo os fãs no Instagram ao compartilhar fotos da nova forma física. É que, desde o início deste ano, ele deixou o levantamento de peso profissional e começou a se dedicar ao boxe e à musculação.









Conhecido pelo grande público por causa do personagem Montanha, na série Game of thrones, Bjornsson contou no Instagram que perdeu 55kg em cerca de dois anos. Além de postar selfies e exibir os músculos, o ator, de 2,06m de altura, posta a nova dieta e a rotina de treinos em um canal do YouTube.



Para além do corpão, quem quiser acompanhar a rotina do islandês, pode vê-lo em ação no próximo sábado (18/9) em uma luta contra o canadense Devon Larratt em Dubai, nos Emirados Árabes. O evento Core Sports Fight Night 3 terá transmissão ao vivo pela internet.