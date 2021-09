Liziane diz que virou 'monstro' após harmonização facial em clínica de BH

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Alvo de críticas e memes nas redes sociais por conta da sua aparência física, Liziane Gutierrez, a polêmica participante de A Fazenda 13, da Record TV, revelou que enfrentou problemas na harmonização facial, o que lhe causou reações inesperadas.

No reality show, comandado por Adriane Galisteu, a peoa falou abertamente na madrugada desta quinta-feira (16/09), sobre os problemas com as plásticas e abriu o jogo em uma conversa com Aline Mineiro na sede de Itapecerica da Serra, interior de São Paulo.



A socialite não esconde que é fã dos procedimentos e já afirmou em entrevistas que realizou mais de 20 cirurgias, a peoa chegou a ficar em coma após problemas causados por uma cirurgia mal sucedida.



“Eu fiz a harmonização em 2018 e tive a rejeição. Eu cortei minha boca inteira, eu não sei até quanto pode colocar, a pessoa que está fazendo o procedimento tem que saber. Quando começou a dar o problema, falou que é alergia, alergia, alergia e eu fiquei monstruosa. Foi horrível”, afirmou.



A modelo contou para a ex-panicat que começou a ficar conhecida nos tabloides e sites de fofocas pois seu rosto estava irreconhecível.



“Aí, inchou, inchou e minha cara ficou desformada. Saiu matérias disso nos Estados Unidos, é como se eu fosse uma sub da subcelebridade lá. Eu tava com a cara monstruosa no médico e não sei se foi enfermeira ou algum paciente, mas a minha cara toda monstruosa foi parar na mídia. Quando saiu no TMZ [site internacional], o médico daqui me ligava todo santo dia com medo de dar merda pra ele”, desabafou.

Liziane, afirma que não foi alergia e que ela foi vítima de uma harmonização facial mal sucedida realizada em uma clínica de Belo Horizonte, Minas Gerais e que o médico exagerou no produto que havia usado, por isso, ela precisou fazer uso de corticoides, devido às dores. Apesar de ficar com medo de engordar, ela confirmou que finalizou o tratamento com o medicamento.

"Eu tava lidando com aquilo como alergia até os médicos dos Estados Unidos dizerem que era excesso e comecei a fazer o processo de retirada. (...) Aí, passou, fiz os negócios e meu rosto praticamente voltou ao normal".

Liziane Gutierrez

De acordo com a publicação norte-americana TMZ, que acompanhou toda a saga da participante, Gutierrez gastou cerca de US$ 3 mil (cerca de R$ 15,5 mil em cotação atual) para aplicar os produtos em 2019. A cirurgia de remoção custou US$ 10 mil (R$ 51,8 mil)

Inclusive, a influenciadora digital até participou do famoso programa Botched, reality show americano sobre cirurgias estéticas que deram errado.



Cyberbullying





Na quarta-feira (15/09), um dia após a estreia do reality rural, a equipe da modelo soltou uma nota repudiando os ataques sofridos pela competidora nas redes sociais.

"Em nome da assessoria e colaboradores que prestam serviços para Liziane Gutierrez, viemos por meio deste informar que repudiamos qualquer ato de assédio moral, ataques de ódio e cyberbullying. O ato de insultar, humilhar e praticar violência psicológica na internet também é considerado crime e fere a integridade moral da modelo", diz trecho da nota.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LizianeTierrez (@liziane_gutierrez)