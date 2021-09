Adele posta primeira foto com novo namorado, Rich Paul

CB Correio Braziliense

Casal é discreto e não compartilha muito da própria vida com o público, mas foram vistos em eventos sociais no último mês de agosto - (crédito: Adele/Instagram/Reprodução)

Divorciada desde 2019, a cantora Adele compartilhou a primeira foto com o atual namorado, Rich Paul. Os dois confirmaram o romance depois que foram flagrados juntos em um jogo de basquete da NBA na cidade de Phoenix. A foto do casal postada pela britânica no perfil oficial dela no Instagram, no domingo (20/9), foi acompanhada de apenas um emoji de coração, sem legenda.



Rich é um dos agentes esportivos mais conhecidos da atualidade e chegou a ser listado entre os 10 mais influentes de 2020, com uma fortuna de US$ 46 milhões, segundo o jornal Daily Mail. Ele é conhecido por acompanhar carreiras de grandes astros do basquete, como LeBron James.



O casal é discreto e não compartilha muitos detalhes da vida íntima nas redes sociais. Mas já vinham sendo clicados juntos há cerca de um mês em festas privadas e eventos de outros famosos. Esse é o primeiro relacionamento que se tem notícia de Adele desde que se separou de Simon Konecki, pai de Angelo, único filho da britânica.



Nos comentários, os fãs parabenizam a cantora pela beleza e pelo relacionamento e aproveitam para cobrar um novo álbum. Será que ela vai se inspirar no affair para novas composições? A ver.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adele (@adele)