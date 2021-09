'Ele é muito bom ator, acreditem', dispara ex de Nego do Borel

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Swellen Sauer, ex-namorada de Leno Maycon, mais conhecido como Nego do Borel, abriu o jogo e falou sobre o que está achando da polêmica participação do cantor em A Fazenda 13, reality show da Record TV.

Em suas redes sociais, nesta segunda-feira (20/09), a internacionalista afirmou que não acredita na mudança do artista e acredita que ele está atuando dentro do jogo como forma de “limpar sua imagem”.



"Nunca quis o mal desse rapaz [Nego do Borel]. Eu separo bem o artista excêntrico do doente (patologicamente falando). E disse, há alguns meses, para ele procurar ajuda profissional e não continuar de forma soberba tentando provar a inocência de algo que todos que convivem e conviveram sabem da verdade", contou Swellen.



Na sequência, a influencer disse acreditar que o melhor, para ele, no momento é sair do reality rural e pediu para o público não sentir pena de Nego.



"Ele é muito bom ator! Acreditem. Mas atores/doentes sofrem consequências. Tirem esse rapaz de lá exclusivamente para o bem dele. Ele não tem psicológico pra isso. Amanhã ou depois, ele se matará e ainda irá virar ídolo/coitado, porque esse é o mundo que vivemos! Transformando o artista, dependente químico, inconsequente, traidor, egocêntrico, tóxico, sem limites, em ídolos", disparou.

"Para os que não gostam dele: Tirem! Para os que gostam dele: O salvem! Tirem!".

Caso de polícia



Assim como Duda Reis, a influenciadora digital também acusa o funkeiro de violência doméstica na Justiça.

Sauer revelou que levou um soco do cantor na costela numa boate e que ele tentou enforcá-la com um carregador de celular.



A delegacia de atendimento à mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, indiciou Borel pelo crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Ele nega as agressões.