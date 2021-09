Íris Stefanelli é assaltada em São Paulo: 'Show de horror, arma na cabeça'

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Íris Stefanelli foi assaltada dentro de seu carro no último sábado (18/9), em São Paulo, e usou os stories do Instagram para desabafar sobre o pesadelo que viveu e agradeceu por estar viva.



“Foi um dos piores momentos que eu passei na minha vida. Passei um show de horror de assalto, arma na cabeça. Eu dando minha bolsa. Eu agradeço o bandido de estar viva, sinceramente”, disse a ex-BBB.



De acordo com as informações da Band, a influenciadora digital é mais uma vítima das Quadrilhas do Pix.



Os bandidos tiveram acesso às suas contas bancárias e limparam. O prejuízo foi de 50 mil reais. O banco só conseguiu bloquear o acesso neste domingo (19/08).



“Está bem desgastante. No momento, eu não tenho um centavo na bolsa e não sei como vou comprar um chip de celular novo. Vou dar um jeito. O telefone do Guilherme… Já conseguiram até usar o limite de 40 mil reais do cheque especial. A aposentadoria da minha mãe foi limpa, todo o dinheiro dela”, afirmou.



Nesta segunda-feira (20/09), em entrevista a Geraldo Luís no Balanço Geral, da Record TV, a ex-No Limite, fez uma súplica ao governador do estado de São Paulo, João Dória (PSDB).



"Eu estava indo jantar e assumo, estava chamando atenção, celular na mão e tal, eu fui uma presa fácil para eles. Eu devia ter guardado o celular. Eu passei pela 9 de julho inteira conversando com uma amiga até ser interceptada", explicou.



De acordo com a influencer, várias mulheres lhe mandaram mensagens relatando situações semelhantes na capital paulista.

"Eu recebi muitas mensagens no meu telefone de mulheres que foram assaltadas, o Dória [governador de São Paulo] tem que fazer alguma coisa. Agora com esse negócio de pix isso ficou recorrente, vai que entram no meu carro e andam comigo sabe Deus para onde. Vou ter que correr atrás de um carro blindado, mas e quem não pode? É desesperador".

O apresentador, por sua vez, não deixou de demonstrar preocupação com a ex-repórter da RedeTV!.



"Eu fiquei muito preocupado, não é papo de jornalista, já pensou se os bandidos reconhecem ela? Hoje roubo de pix e sequestro relâmpago está bem comum. Lembro que pegaram uma mulher e quando descobriram que era doméstica soltaram. Imagina se é o caso da Íris, os caras na hora não querem saber. É que você é famosa, sua voz agora será ouvida, mas muitas mulheres são vítimas", afirmou.



Íris confessou que apesar do susto, afirmou que vai retomar a rotina por ter funcionários a pagar.



"Me dá um certo medo, tenho funcionários, pessoas que precisam de mim. Não ganho minha vida fácil, sai da TV, trabalho o dia inteiro, começo cedo e vou até tarde, tenho funcionário para pagar e tenho que andar em tudo quanto é lugar. Agora fico com medo de sair de casa e trabalhar. Minha vontade é tirar férias, mas não posso, tenho gente que depende de mim. Além da minha vida que vale muito e a gente tem medo, ainda tem pessoas que precisam de mim", explicou.

Ao vivo: Geraldo Luís conversa com Íris Stefanelli depois da apresentadora ser assaltada. #BalançoGeral #NotíciasBGManhã pic.twitter.com/cEVqUObZfy — Balanço Geral (@balancogeral) September 20, 2021

Ao vivo: Geraldo Luís conversa com Íris Stefanelli depois da apresentadora ser assaltada. #BalançoGeral #NotíciasBGManhã pic.twitter.com/E1Ryr2qCjl — Balanço Geral (@balancogeral) September 20, 2021