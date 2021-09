Tânia Mara confirma namoro com Tiago Piquilo após aumento peniano

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Tiago Piquilo e Tânia Maria (foto: Reprodução/Instagram ))

Durante o confinamento no reality rural A Fazenda 13, da Record TV, Tiago Piquilo, da dupla com Hugo, revelou que ele e Tânia Mara ainda estão namorando.

A cantora confirmou o relacionamento com o sertanejo em entrevista para à revista Quem, mas confessou que busca uma maior discrição devido à grande exposição na imprensa no início do relacionamento, após o amado ter realizado a cirurgia do aumento do seu pênis, a faloplastia. Na época, os dois chegaram a terminar o romance.



"Estamos juntos há sete meses, quase oito. Ficamos um curto período afastados, mas estamos felizes e nos permitindo viver um dia de cada vez, apesar da distância e dos desafios que enfrentamos desde o início, com muita exposição. A gente se gosta. Queremos estar juntos e estamos felizes", afirmou.



Tânia revelou que tenta manter a vida pessoal longe dos holofotes e por isso optou por manter a volta do relacionamento em segredo.



"Sempre fui muito discreta, mas também nunca me escondi. Como pessoa pública, acho impossível viver escondendo tudo. A Maysa [sua filha de 10 anos, de seu relacionamento com o diretor Jayme Monjardim] é minha parceirona e melhor amiga. Ela sabe de tudo primeiro e torce por mim. Lido com ela com muita naturalidade e tranquilidade", explicou.



Neste domingo (19/09), Mara ainda publicou uma foto no Instagram ao lado do peão. "Que orgulho e que saudade. Te amo!", escreveu na legenda da publicação.



