Mulher Melão tem vídeos íntimos vazados e dispara: 'Só tive crescimento'

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, O Dia, alguns vídeos íntimos da Mulher Melão vazaram nas redes sociais. O conteúdo foi, supostamente, compartilhado por fãs da famosa na internet, retirados de sua conta do Onlyfans.

A coluna recebeu um vídeo de Melão com uma calcinha fio dental vermelha, enquanto canta e dança ao som do hino do time rubro-negro. Em seguida, ela começa a mostrar as partes íntimas.

Para O Dia, a famosa revelou que não se importa com o conteúdo vazado. "No começo eu tinha ficado preocupada, mas depois vi que só tive crescimento. Homem é curioso e quando eles vêem um pouquinho sempre querem ver mais", disse a modelo, que ganhou mais assinantes ainda após ter suas imagens vazadas.

"É uma situação que todos os criadores de conteúdo já passaram. Até a Disney sofre com pirataria desde que virou tendência. Tem pouco ou nada que se possa fazer. Na primeira vez que aconteceu, sim, fiquei bem irritada e procurei um assessor legal. Mas infelizmente é impossível conseguir barrar algum vazamento, porque sempre voltará a acontecer."

"O que tem sucesso sempre será copiado. Eu vejo vazamentos como publicidade gratuita, já que nunca vão conseguir vazar o atendimento pessoal que entrego a todos meus fãs no canal e os vídeos personalizados que faço. Duvido eles vazarem um vídeo onde eu digo o nome deles", declarou Melão.