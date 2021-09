Tatá Werneck diz que filha foi chamada para comerciais: 'A gente não topa'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Tatá Werneck e Clara Maria - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em papo com os seguidores na madrugada desta quinta-feira (23), a apresentadora Tatá Werneck, de 38 anos, respondeu algumas perguntas sobre sua filha, Clara Maria, fruto de seu casamento com Rafael Vitti.

Um internauta perguntou se a criança, de 1 ano, já recebeu propostas para aparecer na televisão, e Tatá revelou que sim. "Já a chamaram para muitos comerciais. A gente não topa, não", respondeu a comunicadora.

Outro seguidor a questionou se, após Clara acordar, Tatá costuma voltar para a cama. "Não, senhora, aqui nós vamos direto. Ela dorme umas 19h30, 20h30, por aí", respondeu.

Um fã ainda perguntou Tatá como ela e Rafa se revezam para ficar com a criança. "Eu estava fazendo Lady Night e o Rafa dormia com ela. Agora ele está fazendo novela e eu estou dormindo com ela. E a gente se encontra em 2030", brincou.

Rafael Vitti estará na próxima novela das seis da TV Globo, Além da Ilusão. Ele viverá o protagonista do folhetim, um ilusionista na década de 1930. A produção também marca a estreia de Larissa Manoela na emissora.